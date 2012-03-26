На модернізацію тепломереж «Київенерго» необхідно 10,1 млрд грн - німецькі експерти

Компанія ECHI (Energieconsulting Heidelberg International, Німеччина) за підсумками технічного аудиту столичних теплових мереж на замовлення ВАТ «Київенерго» визначила суму, необхідну на модернізацію тепломереж столиці - 10,1 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні «Київенерго», переданому УНІАН.

«Висновок незалежних експертів підтверджує єдино правильний шлях розвитку міської системи теплопостачання - інвестувати в її модернізацію. Це мільярди гривень, які без навантаження на міський бюджет можна залучити тільки в рамках державно-приватного партнерства. Втрата часу в даному випадку призведе до руйнування системи теплопостачання Києва, загрози безпеці киян, зростання витрат на поставку тепла і втрати його якості», - вважає генеральний директор «Київенерго» Олександр Фоменко.

Німецькі експерти рекомендували замінити близько 60% трубопроводів з поступовою відмовою від центральних теплових пунктів (ЦТП) і установкою індивідуальних (ІТП). При цьому будівлі повинні бути обладнані приладами обліку тепла.

На думку експертів, експлуатація теплового господарства Києва без істотних змін призведе до погіршення послуг, що надаються споживачам, і збільшення втрат тепла.

Орієнтовні витрати на реалізацію проекту - 10,1 млрд грн. Результатом цих капіталовкладень стане покращення надійності теплопостачання міста та економічний ефект і для компанії, і для споживачів.

Нагадаємо, що в 2011 році ПАТ «Київенерго» і німецька компанія ECHI домовилися про проведення технічного аудиту тепломереж Києва. Мета аудиту - визначити інвестиційні пріоритети модернізації теплосистеми столиці.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» - акціонерна енергопостачальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу та збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання та котелень.

ПАТ «Київенерго» входить до складу ДТЕК.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). ДТЕК є вертикально-інтегрованим холдингом з виробничим ланцюжком від видобутку і збагачення вугілля до генерації й дистрибуції електроенергії.