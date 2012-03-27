У Сеулі Президент України Віктор Янукович взяв участь у першому пленарному засіданні Саміту з питань ядерної безпеки на тему «Зміцнення фізичної ядерної безпеки шляхом посилення національних можливостей».

Як повідомляє прес-служба Президента України, до участі в Сеульському Саміті запрошені глави держав та урядів, високопосадовці з 53-х країн світу, представники ООН, Європейського Союзу, МАГАТЕ та Інтерполу. Перший Саміт з питань ядерної безпеки відбувся у Вашингтоні у квітні 2010 року.

Перед початком першого пленарного засідання Саміту з питань ядерної безпеки В.Янукович поспілкувався з главами держав-учасниць Сеульського форуму: Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, Президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим, Президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайтє, Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, Президентом Соціалістичної Республіки В’єтнам Чионг Тан Шангом.