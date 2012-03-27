Ціна нафти знижується на тлі негативного прогнозу розвитку економіки ЄС

На світових торгах у вівторок, 27 березня, ціни на нафту знижуються на побоюваннях інвесторів щодо уповільнення темпів зростання європейської економіки.

Так, вартість квітневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже знизилася на 0,24 долара, або на 0,22% - до 106,79 долара за барель.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent впала на 0,3 долара, або на 0,24% - до 125,35 долара за барель.

Напередодні глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що високі ціни на нафту вже завдали шкоди економіці Європи, негативно відбившись на споживчих витратах і інших показниках. За його словами, можливе подальше падіння попиту на паливо, і поки не можна з упевненістю сказати, наскільки сильно воно сповільнить темпи зростання економіки регіону.

Крім того, учасники ринку з песимізмом сприйняли прогнози аналітиків щодо запасів "чорного золота" на оптових складах США, передає Bloomberg.