Україна реалізовує багаторівневий підхід до гарантування ядерної безпеки

Проблеми забезпечення фізичної та експлуатаційної ядерної безпеки мають вирішуватися комплексно.

Таке переконання висловив Президент України Віктор Янукович у ході Саміту з питань ядерної безпеки в Сеулі, повідомляє прес-служба глави Української держави.

«Аналіз наймасштабніших аварій в ядерній галузі - на Чорнобильській АЕС в Україні і АЕС «Фукусіма-1» в Японії - підтверджує необхідність саме такого підходу. Ці аварії засвідчили - без експлуатаційної ядерної безпеки не може бути забезпечено фізичну ядерну безпеку», - зазначив В.Янукович.

У цьому контексті глава держави подякував міжнародному співтовариству за підтримку, яку отримала Україна в подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи. «Минулорічна Київська міжнародна конференція донорів була успішною, і 26 квітня Україна розпочинає будівництво нового конфайнменту над аварійним блоком Чорнобильської атомної станції», - сказав він.

В.Янукович підкреслив: у нашій державі реалізується багаторівневий, інтегрований підхід до забезпечення ядерної безпеки. «Із запровадженням відповідного комплексного визначення системи можливих загроз - так званої національної проектної загрози - державна система фізичного захисту отримала ефективний інструмент для проектування, оновлення і оцінки систем фізичного захисту ядерних та інших радіаційно небезпечних об’єктів», - сказав він.

Таким чином, зазначив Президент, застосування в рамках ядерної політики України інтегрованого підходу дозволило врахувати різні аспекти фізичної та експлуатаційної безпеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖУкраїна завершила вивезення високозбагаченого урану – заява МЗС