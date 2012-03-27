НКРЕ збільшила прогнозну ринкову ціну електроенергії на квітень на 1,3%

Національна комісія, котра здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), збільшила прогнозну оптову ціну на електроенергію на квітень на 1,3% - до 679,39 грн за МВт/год. (без ПДВ), порівняно зі встановленою для березня.

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на відповідну постанову НКРЕ.

Як повідомляв УНІАН, в березні НКРЕ збільшила прогнозну оптову ціну на електроенергію на березень на 4% - до 670,94 грн за МВт/год. (без ПДВ), порівняно зі встановленою для лютого.

НКРЕ прогнозує, що в 2012 році зростання прогнозної оптової ціни на електроенергію не перевищить 10%.

У 2011 році прогнозна оптова ціна зросла на 17,7% - з 527,12 грн. за МВт/год., встановлених для січня, до 620,32 грн за МВт/год. для грудня.

Довідка УНІАН. Прогнозна оптова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва та обсягів дотаційних сертифікатів. Енергозабезпечуючі компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії при розрахунку роздрібних тарифів.