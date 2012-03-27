Мінприроди не погоджуватиме проекти будівництва ГЕС без громадського обговорення

Територіальні органи Міністерства екології та природних ресурсів не погоджуватимуть проекти будівництва ГЕС на карпатських річках без попереднього громадського обговорення.

Як повідомляє прес-служба відомства, такої домовленості було досягнуто між керівником громадської організації «Національний екологічний центр» Ярославом Мовчаном і міністром екології та природних ресурсів України Миколою Злочевським.

М.Злочевський доручив керівникам територіальних управлінь у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях 2 квітня, після засідання колегії Мінприроди у Києві, провести зустріч з екологічними громадськими організаціями для інформування про узгодження документів будівництва малих ГЕС на карпатських річках.

У зустрічі також візьмуть участь керівники Державної екологічної інспекції у відповідних областях.

Нагадаємо, в листопаді 2011 року Закарпатська облрада прийняла ухвалу «Про затвердження схеми розміщення малих ГЕС на території Закарпатської області». За інформацією «Національного екологічного центру», такі рішення також ініційовано у Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

«Ми зацікавлені, щоб природу Карпат було збережено. Екологічні громадські організації - наші партнери в цій справі», - відзначив Н.Злочевський.

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