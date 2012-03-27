«Дніпроенерго» має намір залучити кредитну лінію на 220 млн. грн

ПАТ «Дніпроенерго» оголосило тендер на залучення відновлюваної кредитної лінії на 220 млн. грн або в іноземній валюті в еквівалентній сумі строком на 1 рік.

Про це повідомляється на сайті Державних закупівель.

Тендерні пропозиції приймаються до 25 квітня 2012 року. Розкриття тендерних пропозицій відбудеться того ж дня.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпроенерго» – один із провідних українських виробників електроенергії і тепла. Встановлена потужність ТЕС компанії – 8185 МВт. До складу компанії входять Запорізька ТЕС (3600 МВт), Криворізька ТЕС (2820 МВт) і Придніпровська ТЕС (1765 МВт).

72,85% акцій «Дніпроенерго» належать ДТЕК – найбільшій приватній вертикально інтегрованій енергетичній компанії України. ДТЕК входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Ринату Ахметову.

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