Будівництво «Укриття» на ЧАЕС розпочнеться 26 квітня

Будівництво об’єкта «Укриття» на Чорнобильській АЕС розпочнеться 26 квітня поточного року.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив під час спілкування з українськими журналістами в Сеулі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За його словами, збір коштів на будівництво об’єкта – це спільне досягнення світового співтовариства. «Україна стала активним учасником міжнародної співпраці у напрямку забезпечення ядерної безпеки… І це відчувають наші партнери зі всього світу», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав про ще одну ініціативу України – створення науково-дослідного центру світового рівня на Чорнобильській АЕС. «25 років досвіду, який має Україна, корисно було б використати усьому світу», - сказав глава держави.

На думку Президента, у підготовці концепції щодо створення такого центру цілком природною була б участь Японії, яка має досвід ліквідації аварії на АЕС «Фукусіма».

Як повідомлялося, 19 квітня 2011 року Україна спільно з партнерами-донорами Чорнобильських фондів провела Конференцію зі збору коштів на завершення чорнобильських проектів (донорську конференцію).

За її результатами 31 країна, а також Європейська комісія та ЄБРР погодилися надати «левову частку» необхідної суми коштів - було зібрано близько 550 млн. євро.

Після Конференції робота зі збору коштів не припинялася, і низка країн та міжнародних інституцій оголосили про виділення необхідних додаткових фінансових ресурсів.

Потреба в коштах на реалізацію чорнобильських проектів - 740 млн. євро. У липні в Адміністрації Президента повідомили, що Україна завершила збір додаткових донорських коштів на реалізацію чорнобильських проектів.