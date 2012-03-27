Москва. Наступний Саміт з ядерної безпеки пройде в Нідерландах у 2014 році.

Про це йдеться в комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки 2012 року, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

«Ми продовжимо добровільно докладати серйозних зусиль щодо зміцнення фізичної ядерної безпеки і реалізації політичної прихильності з цього приводу. Ми вітаємо інформацію про досягнутий після Вашингтонського саміту прогрес у галузі фізичної ядерної безпеки, яка представлена учасниками під час Сеульського саміту. Наступний Саміт з фізичної ядерної безпеки відбудеться у Нідерландах у 2014 році», - зазначається у документі.

Також лідери, які зібралися у Сеулі 26-27 березня 2012 року, знову підтверджують політичну прихильність рішенням Вашингтонського саміту з ядерної безпеки 2010 року, направленим на зміцнення фізичної ядерної безпеки, зниження загрози ядерного тероризму і запобігання придбанню ядерних матеріалів терористами, злочинцями або іншими не уповноваженими суб'єктами. Підкреслюється, що ядерний тероризм, як і раніше, є однією з найсерйозніших загроз міжнародної безпеки. Усунення цієї загрози, враховуючи її потенційні глобальні політичні, економічні, соціальні і психологічні наслідки, вимагає рішучих національних заходів і взаємодії на міжнародному рівні, вважають лідери, які беруть участь ц саміті.

Також у комюніке підтверджуються спільні цілі у сфері ядерного роззброєння, ядерного нерозповсюдження і мирного використання атомної енергії.

Окрім цього, відзначаючи факт аварії на АЕС «Фукусіма» у березні 2011 року і взаємозв'язок між фізичною ядерною безпекою і технічною ядерною безпекою, лідери вважають, що необхідні безперервні зусилля з тим, щоб проблеми технічної ядерної безпеки і фізичної ядерної безпеки розглядалися на узгодженій основі, що допоможе забезпечити надійне і безпечне мирне використання ядерної енергії.

Як повідомляв УНІАН, у Сеульському саміті з ядерної безпеки бере участь Президент України Віктор Янукович.