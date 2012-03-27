В Україні будуть висаджувати плантації енергетичної верби під замовлення

Вперше в історії розвитку альтернативної енергетики в Україні компанія SALIX energy приступила до етапу укладання договорів на проведення робіт з висадки плантацій енергетичної верби «під ключ» на підготовлених замовником землях, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, рентабельність використання для традиційних сільськогосподарських культур земель може бути в 2-2,5 рази вища за умов висаджування на них технічної сільгоспкультури - енергетичної верби (salix viminalis). Ця культура належить до швидкозростаючих енергетичних рослин, спеціально виведених для цілей біоенергетики. Промислова плантація верби є активним адсорбентом вуглекислого газу з атмосфери, не порушує біологічну рівновагу і різноманітність у природі, забезпечує повернення в грунт більше 60% мікроелементів з опалим листям. Крім цього, вона в 5-7 разів менше виснажує землю порівняно з зерновими. Унікальною з точки зору ведення агробізнесу є здатність плантації верби приносити прогнозовано високий урожай - до 90 т/га біомаси щорічно протягом 18-20 років. Отже, отримання прибутку від плантації відбувається протягом тривалого періоду часу, при цьому потрібні лише незначні вкладення для догляду за рослинами. Всі ці особливості роблять бізнес з вирощування енергетичної верби інвестиційно привабливим. Саме з цих причин в країнах Євросоюзу активно розвивається напрямок зі створення промислових плантацій для отримання альтернативного біопалива.

Потенційно зацікавленими в послузі з висадки є три сегменти компаній. До першого належать великі аграрні холдинги та переробні підприємства, які володіють великим банком землі і виробничими потужностями з переробки сільгосппродукції (виробники зерна та продуктів його переробки, тепличні комбінати, птахофабрики). Вони зацікавлені у використанні малопродуктивних земель з максимальною рентабельністю, а також в заміщенні природного газу як джерела теплової енергії для своїх технологічних потреб. Другий сегмент складається з теплогенеруючих компаній - комунальних газових котелень, мета яких - підвищення енергоефективності та зниження тарифів. Це можуть бути і компанії, що працюють за «зеленим» тарифом, які проектують і будують теплоелектростанції на твердому біопаливі. У третій групі - заводи з виробництва деревних пеллет і / або брикетів, зацікавлені в стабільних за ціною і обсягами постачання біомаси для завантаження своїх потужностей.

«Наша компанія відповідально підходить до цього етапу свого розвитку. Ми не тільки ретельно зважуємо всі ризики і вигоди подібних проектів, критично аналізуємо власний накопичений досвід, а й враховуємо думку зарубіжних та вітчизняних консультантів. У результаті ми прийшли до такого висновку: якщо розглядати закладення плантації як самостійний інвестиційний проект, то розрахунки свідчать про те, що його окупність починається вже за першого збору врожаю, тобто через 3-4 роки після висадки. Надалі власник плантації, продаючи тверде біопаливо, отримує прибуток щорічно. А якщо він одночасно є і споживачем біопалива, то окупність вкладень в плантацію досягається також і дво-триразовою економією на опаленні порівняно з витратами на газ», - коментує Юрій Наврузов, директор зі стратегічного розвитку SALIX energy.

Довідка УНІАН. Агро-енергетична компанія SALIX energy працює на ринку біоенергетики з 2010 року і є першим в Україні постачальником біопалива, отриманого з екологічно чистої і спеціально виведеної енергетичної культури - енергетичної верби (салікса). Центральний офіс розташований в Києві, регіональні - на Волині та у Львівській області. Плантації компанії розташовані у Волинській області. На березень 2012 року їх площа сягає 190 Га. У планах компанії - висадка плантації на площі 600 га навесні 2012 року.