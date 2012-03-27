«Енергоатом» в 2011 році збільшив прибуток в 2,9 разу

ДП НАЕК «Енергоатом» в 2011 році збільшило чистий прибуток в 2,9 разу, або на 1,555 млрд грн, до 2,38 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський сьогодні журналістам у Києві.

За його словами, обіг компанії в 2011 році склав близько 187 млрд грн.

При цьому він додав, що в 2011 році компанія сплатила податків та зборів у розмірі близько 6 млрд грн.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК« Енергоатом »- найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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