Балога просить Бойка втрутитися в ситуацію з пожежною безпекою на АЕС України

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога просить міністра енергетики та вугільної промисловості до Юрія Бойка особисто втрутитися в ситуацію із забезпеченням пожежної безпеки на діючих атомних електростанціях України.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі МНС, про це йдеться в листі В.Балоги до Ю.Бойка.

Як зазначається в документі, МНС в порядку здійснення функцій державного нагляду за додержанням та виконанням вимог у сфері пожежної безпеки ДП НАЕК "Енергоатом" встановило, що досі залишаються нереалізованими протипожежні заходи, передбачені Програмою першочергових заходів щодо підвищення безпеки АЕС України до 2005 року включно, хоча ця програма була завершена і набула чинності Концепція підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій.

Крім того, під час розробки Концепції "Енергоатом" виключив протипожежні заходи з переліку організаційно-технічних та відніс їх до менш пріоритетних. При цьому не була розроблена нова галузева Програма із забезпечення пожежної безпеки з урахуванням позитивного світового досвіду, діючих норм, правил, стандартів та рекомендацій МАГАТЕ.

А оскільки протипожежні заходи не увійшли до Концепції, тому кошти на їх реалізацію виділялися за залишковим принципом, зазначив В.Балога.

«Починаючи з 2005 року і до сьогодні на АЕС України залишається незадовільним стан виконання заходів, пов’язаних із підвищенням рівня пожежної безпеки, та приведення протипожежного захисту діючих енергоблоків АЕС у відповідність з вимогами МАГАТЕ, Загального положення безпеки атомних станцій, Правил пожежної безпеки в Україні, Правил пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій, протипожежних норм проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами», - наголосив В.Балога.

Так, за його словами, з 15 діючих енергоблоків АЕС лише на 7-ми перші приміщення з електронною та електричною апаратурою обладнано системами газового пожежогасіння. Замінено лише 19 з 45 систем автоматичної пожежної сигналізації каналів систем безпеки енергоблоків, хоча цю роботу планувалося завершити до кінця 2010 року. Лише на 3 енергоблоках впроваджені системи протидимного захисту приміщень та шляхів евакуації, які не мають зв’язків із зовнішнім середовищем. Крім того, незрушним залишається стан реалізації протипожежних заходів на Запорізькій та Южно-Українській АЕС, констатував В.Балога.

Зважаючи на вищевикладене, глава МНС просить міністра енергетики та вугільної промисловості розв’язати зазначені проблеми пожежної безпеки на АЕС України.

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