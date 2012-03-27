Ціна української нафти на торгах УМВБ досягла 7,8 тис. грн за тонну

Середньозважена ціна реалізації української нафти 27 березня на аукціонних торгах № 163 на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) збільшилася на 8,3%, або на 598,0 грн за тонну, в порівнянні з попереднім аукціоном, до 7765,0 грн за тонну ( з ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УМВБ.

У повідомленні наголошують, що на торгах було реалізовано 172,845 тис. тонн нафти на загальну суму 1,342 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого середньозважена ціна реалізації української нафти на аукціонних торгах № 162 на УМВБ збільшилася на 3,6%, або на 248,0 грн за тонну, в порівнянні з попереднім аукціоном, до 7167,0 грн за тонну (з ПДВ ).

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону України «Про нафту і газ», підприємства, частка держави в статутному капіталі яких 50% і більше, господарські товариства, 50% і більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та / або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно здійснюють продаж нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, а також скрапленого газу - виключно на біржових аукціонах.