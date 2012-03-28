Ціна нафти продовжує падати

На світових торгах в середу, 28 березня, ціни на нафту знижуються після публікації експертних даних щодо динаміці запасів сировини на оптових складах США.

Так, вартість квітневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже впала на 0,52 долара, або на 0,48% - до 106,81 долара за барель.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,63 долара, або на 0,5% - до 124,91 долара за барель.

Запаси нафти в США за тиждень зросли на 3,6 мільйона барелів, запаси пального - на 1,3 мільйона барелів. Запаси дистилятів, навпаки, скоротилися на 1,4 мільйона барелів, передає Bloomberg.

Офіційні дані щодо запасів "чорного золота" в США за тиждень Міністерство енергетики опублікує в ході торгів середи.

Як повідомляв УНІАН, на світових торгах у вівторок, 27 березня, ціни на нафту знизилися на побоюваннях інвесторів щодо уповільнення темпів зростання європейської економіки.