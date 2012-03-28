Оцінювати вартість української ГТС буде «Бейкер Тіллі Україна ЕК»

«Бейкер Тіллі Україна ЕК» (Київ) стала переможцем конкурсу з оцінки вартості активів української газотранспортної системи (ГТС).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАК “Нафтогаз України”.

“Комітет з конкурсних торгів НАК «Нафтогаз України» завершив оцінку остаточних конкурсних пропозицій, наданих учасниками купівлі послуг з оцінки вартості активів української ГТС. Переможцем за найбільшою кількістю балів було обрано Товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ, Україна). Ціна конкурсної пропозиції ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» становить 4 100 тис. грн”, - сказано в повідомленні.

«Бейкер Тіллі Україна» повинна виконати оцінку вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту газу України, зокрема підземних сховищ газу і об'єктів інфраструктури, терміном до 1 серпня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, до участі в другому етапі конкурсу з оцінки ГТС було допущено три компанії: ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ, Україна, ціна пропозиції 4 100 тис. грн.), компанія «Дафф енд Фелпс» (Нью-Йорк, США, ціна пропозиції 4 400 тис. грн.) і ТОВ «Ернст енд Янг» (м. Київ, Україна, ціна пропозиції 5 920 тис. грн.).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти у країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.