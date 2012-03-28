«ЛЕО» призупинило масове відключення боржників. Корективи внесла погода

«Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО) через зниження температури повітря призупинило масове відключення об'єктів теплопостачання Луганської області за борги.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Втрутився погодний фактор. На вулиці похолодало до мінусової температури. Тому, щоб не заморозити жителів області, ми відклали відключення від енергопостачання теплопостачальні підприємства до квітня», - зазначив заступник директора енергозбуту ТОВ «ЛЕО» Сергій Горобцов.

Також 27 березня не було припинено електропостачання та деяких водопоставляючих підприємств. За словами С.Горобцова, боржники в день відключення почали виходити на зв'язок і оплачувати заборгованість.

Як повідомляв УНІАН, з 26 березня «ЛЕО» почало масове відключення від електропостачання об'єктів водо-і теплозабезпечення Луганської області за борги. В цей день від електропостачання було відключено адміністративну будівлю ГКП «Теплокомуненерго» в місті Антрацит через борг в 661 тис. грн.

На 27 березня було заплановано відключення від електрики об'єктів: «Лисичанськтепломережа», КП «Стахановтеплозабезпечення», «Теплокомуненерго» міста Алчевськ, КП «Водоканал», ТОВ «Таун Сервіс», КСП «Лисичанськводоканал», Рубіжанське ВУВКГ, Алчесвське ВКГ, Кремінське ВУВКГ, ТОВ «Аквасервіс».