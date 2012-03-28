Єврокомісія готова сприяти запуску ЄАНТК. Але лист Бойко не коментує

Брюссель. Єврокомісія готова сприяти переговорам щодо запуску Євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК).

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-офісі комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Оттінгера.

“ЄС знає про дискусії між комерційними компаніями щодо реалізації проекту ЄАНТК, проекту, який має політичну підтримку ЄС. За необхідності й на запит всіх сторін Комісія може сприяти дискусіям щодо реалізації цього проекту”, - відзначили у прес-офісі.

Як стало відомо УНІАН з дипломатичних джерел, у середині лютого міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко надіслав лист Г.Оттінгеру, в якому просив сприяти у розв’язанні ситуації з постачанням першої партії нафти нафтопроводами “Одеса-Броди” і “Дружба” до Чехії.

У документі, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, зокрема, зазначалося, що в лютому 2012 року з використанням нафтопроводу “Одеса-Броди” передбачалося транспортування першої партії каспійської нафти на НПЗ у місті Кралупи в рамках досягнутих в листопаді 2011 року домовленостей між ПКН “Орлен” (польський власник НПЗ у Кралупах), чеською нафтотранспортною “МЕРО”, словацькою нафтотранспортною “Транспетрол”, “Укртранснафтою” і азербайджанською компанією “СОКАР”.

“Втім, постачання першої партії каспійської нафти європейським споживачам затримується через невиконання словацькою стороною раніше досягнутих домовленостей”, - наголошується в листі.

“Сьогоднішні переговори, які з вини словацької сторони зайшли в безвихідь, вже ставлять під сумнів реалізацію цього проекту в принципі. Це, на нашу думку, створює також перешкоди іншим країнам-членам ЄС в отриманні каспійської нафти за альтернативним маршрутом “Одеса-Броди” і реалізації відповідних принципів енергетичної безпеки”, - відзначив Ю.Бойко.

У прес-службі комісара Г.Оттінгера відмовилися коментувати цей лист.

Разом з тим у прес-службі відзначили, що Єврокомісія працює над прискоренням співпраці з надійними постачальниками нафти і добре налаштована до всіх проектів, спрямованих на диверсифікацію постачальників і маршрутів постачання нафти.

На сьогодні, за даними Єврокомісії, нафта становить більш як третину всього споживання енергоресурсів в Європі. При цьому Комісія чекає зростання залежності Європи від імпорту нафти з нинішніх 80% до 90% до 2020 року.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄНТК) Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дозволив би постачати каспійську нафту до країн Західної та Центральної Європи.

Нафтопровід «Одеса–Броди» завдовжки 674 км і потужністю 9 млн. тонн на рік, який з'єднав морський нафтовий термінал (МНТ) «Южний» (Одеська обл.) і систему магістральних нафтопроводів «Дружба» в районі м. Броди (Львівська обл.), було введено в експлуатацію в 2001 році. Від самого початку він будувався для прокачування легкої каспійської нафти до Європи, проте до 2004 року простоював, а потім використовувався в реверсному режимі (у напрямі терміналу «Южний»).

23 травня 2003 року в Брюсселі уряди України, Польщі та Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дозволив би протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси до польського Гданська.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса–Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить від 2 до 8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.

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