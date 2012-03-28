Україна розглядає можливість участі у проектах LNG-терміналів в інших країнах

Україна розглядає можливість своєї участі у зарубіжних проектах LNG-терміналів в інших країнах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислав Каськів.

Він зазначив, що, перш за все, розглядається фінансова участь у проектах.

«Участь у капіталі», - сказав він, відповідаючи на питання, яким може бути механізм участі.

Детальнішої інформації з цього питання В.Каськів не надав.

«У нас дуже серйозний прогрес у цьому питанні. Я думаю, що упродовж 2-3-х місяців ця інформація має шанс стати публічною», - сказав В.Каськів.

Нагадаємо, у листопаді в Римі (Італія), в ході ХІІ Всесвітнього LNG-самміту (The World LNG Summit), Україна вступила до Світового LNG-клубу.

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