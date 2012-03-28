Тимошенко пред’явлено позов у справі ЄЕСУ на 19,5 млн грн

Органи прокуратури в рамках розслідування кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» пред’явили позов до екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко про відшкодування 19,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Киві повідомив заступник генрального прокурора України Євген Блажівський.

За його словами, сьогодні Ю.Тимошенко та її захисники завершили ознайомлення з матеріалами справи щодо ЄЕСУ.

«Сьогодні обвинуваченням Ю.Тимошенко та її захисникам вручено повністю всі копії матеріалів справи в 71 томі», - сказав він, зауваживши, що на даний час слідчі закінчують розгляд клопотань у цій справі і вона буде направлена до прокуратури Харківської області.

«Також в цій справі заявлено позов про відшкодування збитків, а це 19,5 млн. грн. Сума розкрадання, щоб ви розуміли, дорівнює мінімальній пенсії 600 тис. пенсіонерів», - зазначив Є.Блажівський, сказавши, що у даній кримінальній справі мова йде про розкрадання бюджетних коштів і ухилення від сплати податків.

За його словами, органи прокуратури розраховують не пізніше, ніж через 5 днів передати до суду кримінальну справу за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко у розкраданні бюджетних коштів та ухиленні від сплати податків під час очолювання корпорації «Єдині енергосистеми України».

«Максимальний термін, який передбачається законодавством, це 5 днів. Оскільки прокуратура Харківської області здійснювала нагляд, справа їй відома, тому в найкоротший термін справа буде скерована до суду», - сказав він.

Як зазначив Є.Блажівський, кримінальні справи такої категорії розглядаються районними судами, отже прокурор Харківської області буде визначати, у який суд її може бути скеровано.

На його думку, це може бути суд за місцем вчинення злочину особою, яка обвинувачується, або може бути суд за місцем, де проводилося розслідування.

Водночас, заступник генпрокурора зауважив, що у цій справі екс-прем’єр-міністр України Павло Лазаренко не допитувався як свідок, однак у слідчих підрозділів СБУ є кримінальні справи, які стосуються злочинної діяльності Ю.Тимошенко та інших осіб, у тому числі П.Лазаренка.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова зобов’язав екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та її адвокатів С.Власенка і Андрія Кожем’якіна ознайомитися з матеріалами кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» до 28 березня 2012 року.

Якщо обвинувачувана та її адвокати до 28 березня не ознайомляться з матеріалами справи, вони, згідно з законодавством, будуть вважатися такими, що ознайомилися з нею.

Згідно з рішенням суду, їм всім буде вручено копію матеріалів.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко "обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовому підробленні і в ухилянні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією "ЄЕСУ" фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».