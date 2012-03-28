«ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» у 2011 році скоротив збиток на 35%

ПАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» у 2011 році скоротило чистий збиток на 35%, порівняно з 2010 роком, до 495,823 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, у 2011 році Одеський НПЗ скоротив активи на 20,7%, порівняно з 2010 роком, до 1,994 млрд грн.

Нагадаємо, у жовтні 2010 року «ЛУКОЙЛ» зупинив роботу Одеського НПЗ. Найбільша в РФ приватна нафтова компанія своє рішення пояснила низькою рентабельністю і несприятливою кон'юнктурою українського ринку.

З липня 2005 року по березень 2008 року Одеський НПЗ перебував на широкомасштабній модернізації. Проведена модернізація підприємства відкрила можливість збільшити глибину переробки нафти з 56,02% (у 2004 році) до 78%, наростити на 2% відбір світлих нафтопродуктів і випуск вакуумного газойлю, зменшити виробничі втрати на 0,56%. Модернізація заводу дозволила випускати бензин за стандартом Євро-3, дизельне пальне - за стандартом Євро-4.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський нафтопереробний завод» (м. Одеса) здатний переробляти 2,8 млн. тонн нафти на рік. З 2000 року завод належить російській нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ».

Компанії «ЛУКОЙЛ» належать 6 нафтопереробних заводів у Росії і за кордоном: в Україні, Болгарії і Румунії. Їх сукупна потужність становить 14 млн. тонн нафти на рік.

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