Саміт у Сеулі був успішним для України, заявляють в Адміністрації Президента

Саміт з питань ядерної безпеки у Сеулі був успішним для України.

Про це заявив радник Президента – керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій Гончарук, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми повністю досягли усіх цілей, що стояли перед країною, і успішно відповіли на ті виклики, які сьогодні ставить перед Україною світ», - наголосив він.

За словами А.Гончарука, на цьому саміті Україна оголосила про повне виконання взятих на себе зобов'язань у сфері міжнародної ядерної безпеки. «Всі запаси високозбагаченого урану були вивезені на територію Росії за сприяння США та МАГАТЕ. Наші партнери у цьому проекті і все світове співтовариство високо оцінили відповідальність України та її внесок у зміцнення світової ядерної безпеки», - сказав радник Президента України.

Він наголосив, що Україна й надалі залишатиме за собою провідну роль у боротьбі за ядерну безпеку світу. «Україна готова зараз довести лідерство у цій сфері і в практичних кроках», - зазначив А.Гончарук. За його словами, цього року Україна планує за підтримки МАГАТЕ розпочати створення на базі Чорнобильської АЕС міжнародного науково-практичного технологічного центру. «Розробки центру будуть надбанням не лише українських учених, а й всього світу. Адже ядерна безпека – питання глобального розвитку світу, невід'ємною частиною якого є Україна та її досвід», - сказав А.Гончарук.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 26-27 березня брав участь у Саміті з питань ядерної безпеки у Сеулі.

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