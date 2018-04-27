Обережно, "Укриття" на ЧАЕС готують до "розрізання стрічки"

Як же любить влада «на камеру» закладати капсули, забивати палі, розрізати стрічки, зафіксувавши таким чином свою причетність до створення того, що має прямий стосунок до «поліпшення якості життя українців». На таких заходах можна зробити важливі заяви (у надцатий раз), навіть прибрати металеву огорожу, яка заважає спілкуватися з низами, так би мовити, наблизитися до тих, хто підняв на вершину ієрархічних сходів, продемонструвавши свою демократичність. А потім лікарні, перинатальні центри, лінії «швидкісного» транспорту, вузлові розв'язки та інше «щастя народне» доводять до ладу не те що місяцями, а роками. Ці допрацювання «першовідкривачі» вважають не своєю провиною, бо ж не зайдеш у кожен підвал, не оглянеш кожну станцію – часу бракує за клопотами державної ваги, і вони переводять стрілки на місцеву владу. Мовляв, вона несе відповідальність за об'єкти. Як наслідок, усі проблеми лягають на плечі пересічного українця – пасажира, будівельника, водія, машиніста, атомника. Про останню, особливо ризикову сферу й піде мова.

Перебуваючи в Сеулі, Президент України Віктор Янукович заявив, що будівництво об'єкта «Укриття» на Чорнобильській АЕС (через 26 років після аварії) почнеться 26 квітня ц.р. (у день аварії). Хоча ще в березні під час суботньої зустрічі в Межигір’ї міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога відрапортував гарантові, що на станції почалися роботи з будівництва нового саркофага. Тоді він заявив: «У квітні 2012 року ми побачимо, як іде монтаж арки на майданчику Чорнобильської АЕС». Іншими словами, роботи тривають, але арку піднімуть у присутності Президент до «свята».

Щось подібне ми вже проходили. 15 грудня 2000 року останній чинний реактор ЧАЕС «заглушив» другий президент України Леонід Кучма, символічно повернувши ключ аварійного захисту на сцені Палацу «Україна». А нащадкам залишилося зробити це в реаліях, на що, за оцінками експертів, знадобиться не менш ніж 100 років.

Що стосується нового «Укриття» на ЧАЕС, то на сьогодні процес збору коштів на об'єкт, а також розробку проектів будівництва завершено. Гроші збирали всім світом, точніше, зі всього світу. На проведеній у Києві в квітні 2011 року конференції 31 країна, а також Європейська комісія і ЄБРР погодилися надати «левову частку» необхідної суми – близько 550 млн. євро. Потім низка держав і міжнародних інститутів оголосили про виділення додаткових фінансових ресурсів.

Будівництво триватиме до 2015 року. Вартість «Укриття» оцінюється у 980 млн. євро. На майданчику недалеко від саркофага буде збудовано нову арку, яку насунуть на діючий об'єкт «Укриття» і герметизують. Площа конфайнмента перевищить розмір чотирьох футбольних полів. Термін служби становитиме близько 100 років. Споруджено його буде з металевих конструкцій, їх поставки здійснює італійська компанія Cimolai S.p.a., вони призначені для центрального сегменту нового безпечного конфаймента. Старий саркофаг укріплено, за оцінкою фахівців, він прослужить як мінімум ще 15 років, після чого буде проведено демонтаж деяких конструкцій всередині нової оболонки.

***Будівництво НБК – один із пунктів плану робіт з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, що сталася 26 квітня 1986 року. План було затверджено країнами «G7» (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія) у 1997 році, але Кабінет Міністрів України ратифікував його щойно влітку 2004 року. Загальна вартість робіт, які потрібно виконати на ЧАЕС, перевищує 1 млрд. євро.

Реалізація плану з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС фінансується з Міжнародного фонду «Укриття» і з рахунку Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Розпорядником коштів виступає ЄБРР, замовником робіт – ЧАЕС, підрядником будівництва НБК – французький консорціум Novarka.

Тим часом не всі позитивно оцінюють будівництво нового «Укриття». Так, експерт з енергетичної безпеки Володимир Усатенко вважає його недоцільним. За даними фахівця, які він оприлюднив в ефірі одного з телеканалів, місце, на якому будують фундаменти для нового укриття, є сховищем ядерних відходів. «На глибині від двох до семи метрів там зберігаються високоактивні трансурановмісні ізотопи у великій кількості. Під час спорудження фундаментів зробили невеликий канал з одного та іншого боку, а потім посередині почали встановлювати палі. Під тиском цього фундаменту, вперше у світі, високоактивні трансурановмісні елементи повністю поширилися по грунтових водах», – заявив експерт. Він вважає, що четвертий енергоблок ЧАЕС містить лише малу частку небезпеки, яку криє в собі вся станція.

Усатенко наголосив, що об'єкт «Укриття» є безпечним «з ядерного погляду». «Там ніколи не зможе відбутися ланцюгова реакція. Там стільки нейтронопоглинальних матеріалів, що їх буде достатньо для того, аби заглушити всі наші атомні станції повністю, в якому б режимі вони не працювали», – сказав він.

При цьому експерт відзначив, що сама станція є дуже небезпечним об'єктом, оскільки в басейнах витримки зберігається ядерне паливо. За його словами, на території ЧАЕС міститься комплексний могильник, який несе серйознішу загрозу, оскільки відходи, що зберігаються у ньому, потрапляють у грунтові води.

На думку Усатенка, замість будівництва ще одного саркофага потрібно вивезти всі відходи з енергоблоків. При цьому він додав, що проект «Арка» розроблявся на підставі французько-німецької бази даних про Чорнобиль, яка містить недостовірну інформацію. «Яким би не був уряд (в Україні), він користується однією й тією ж базою даних, яку було сфальсифіковано у 1992 році», – сказав експерт.

МНС розмірковує над питанням цілковитого зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції. Для цього, підтверджує глава відомства Віктор Балога, потрібно повністю звільнити енергоблоки від ядерного палива. «Бо якщо залишається хоча б одна паливна збірка, енергоблок вважається діючою ядерною установкою», – зауважив міністр.

Але це тільки плани на майбутнє, а наразі ЧАЕС готується до зустрічі з Президентом. І хоча будівництво нового «Укриття», за його словами, має початися 26 квітня, можна вважати його таким, що вже почалося. Важливо, щоб після розрізання стрічки все йшло звичним чином, без ексцесів і традиційного розкрадання.

Нана Чорна (УНІАН)