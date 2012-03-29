Ціна нафти продовжує падіння

На світових торгах у четвер, 29 березня, ціни на нафту знижуються на тлі статданих зі США щодо запасів "чорного золота".

Зокрема, вартість квітневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже знизилася на 0,09 долара, або на 0,09% - до 105,32 долара за барель.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,11 долара, або на 0,9% - до 124,05 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 23 березня, зросли на 7,1 мільйона барелів, або на 2,1%, - до 353,4 мільйона барелів, передає Bloomberg.

Крім того, ринки побоюються падіння попиту і в Європі на тлі низьких темпів економічного зростання. Темпи зростання ВВП Франції в четвертому кварталі 2011 року, за остаточними даними, сповільнилися до 0,2% з 0,3% кварталом раніше. Економіка Великобританії за той же період скоротилася на 0,3%, в порівнянні з третім кварталом.