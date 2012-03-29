«Укртрансгаз» отримав міжнародні сертифікати ISO і OHSAS

Оператор української газотранспортної системи ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» отримав три сертифікати відповідності інтегрованої системи менеджменту вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 і OHSAS 18001:2007.

Як передає кореспондент УНІАН, вручення сертифікатів керівництву компанії пройшло в центральному офісі ДК «Укртрансгаз».

Сертифікаційним органом виступила компанія TUV Rheinland.

Як зазначив директор ДК «Укртрансгаз» Сергій Винокуров, наявність міжнародно визнаних сертифікатів перш за все має надати замовникам послуг ДК «Укртрансгаз» із транспортування та зберігання газу (компаніям Росії, Німеччини, Франції, Словаччини, Польщі, Угорщини, Італії, Туреччини, Румунії й т.д.) незалежне, обгрунтоване підтвердження й впевненість у тому, що ДК «Укртрансгаз» - надійний партнер, який гарантує виконання контрактних зобов'язань і забезпечує ефективність та безперебійність роботи газотранспортної системи України.

С.Винокуров зазначив, що «міжнародні сертифікати підтверджують, що система управління й виконання основних технологічних процесів в «Укртрансгазі» відповідає вимогам міжнародних стандартів у сферах управління якістю, екології, безпеки праці та охорони здоров'я і, безумовно, є визнанням результатів діяльності керівництва та всього колективу».

Як повідомив директор компанії «ТЮФ Рейнланд Україна» Володимир Пекер, «керівництвом і фахівцями ДК «Укртрансгаз» виконано велику роботу з розробки, впровадження й покращення систем менеджменту якості, екології та виробничої безпеки й підтверджено їх відповідність міжнародним стандартам і кращим світовим практикам».

За словами головного інженера ДК «Укртрансгаз» Ігоря Лохмана, розробка, впровадження та сертифікація інтегрованої системи управління «Укртрансгазу» є важливим етапом у покращенні діяльності та вдосконаленні єдиної політики управління й розуміння її на всіх рівнях.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

Основною складовою газотранспортної системи ДК "Укртрансгаз" є мережа магістральних газопроводів і газопроводів-відведень, яка є єдиним технологічним комплексом, що працює в безперервному робочому режимі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.