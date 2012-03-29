«Газпром» подовжив контракти з Молдовою на поставки й транзит газу до кінця II кварталу

Москва. ВАТ «Газпром» подовжило контракти з Молдовою на поставки й транзит газу до кінця II кварталу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».

«ВАТ «Газпром» і АТ «Молдовагаз» подовжили терміни дії поточних контрактів на поставки й транзит газу до кінця II кварталу 2012 року», - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що контракт на поставки газу в 2007-2011 роках ВАТ «Газпром» і АТ «Молдовагаз» підписали в грудні 2006 року. Згідно з документом, ціна газу в 2008-2011 роках розраховувалася за формулою, що базується на ринкових принципах, при цьому в 2008-2010 роках при визначенні ціни застосовувалися знижуючі коефіцієнти.

Контракти про умови транзиту природного газу територією Молдови ВАТ «Газпром» і АТ «Молдовагаз» укладають щорічно.

29 грудня 2011 року «Газпром» і «Молдовагаз» подовжили терміни дії контрактів на поставки й транзит газу до кінця I кварталу 2012 року.

АТ «Молдовагаз» утворено в 1999 році. Акціонерами компанії є ВАТ «Газпром» (50% акцій), уряд Республіки Молдова (35,33%), Кабінет міністрів Придністров'я (13,44%) і міноритарні акціонери (1,23%).