«Нафтогаз» має намір залучити у «Газпромбанку» 2 млрд дол. для оплати газу. Доповнено

НАК «Нафтогаз України» має намір залучити кредитну лінію у російського ВАТ «Газпромбанк», 41,7% якого належить російському газовому монополісту ВАТ «Газпром», із лімітом 2 млрд дол. для розрахунків за газ, який купується у «Газпрому».

Про це сказано в повідомленні компанії про проведення тендеру з процедурою закупівлі в одного учасника, опублікованому в «Віснику державних закупівель».

Згідно з повідомленням, кредит залучається строком на сім років (2012-2019 рр.), очікувана вартість обслуговування кредиту становитиме 1,539 млрд дол. (зокрема в 2012 році – 182,1 млн. дол.).

Як відзначено в обґрунтуванні застосування процедури закупівлі у одного учасника, «Нафтогаз» змушений залучати кредитні кошти, враховуючи незадовільний стан розрахунків споживачів за реалізований природний газ; виникнення термінової потреби у накопиченні достатнього об'єму фінансових ресурсів для виконання зобов'язань компанії перед ВАТ «Газпром» з оплати імпортованого до України природного газу.

Як прокоментував кореспонденту УНІАН незалежний експерт з енергетичних питань, колишній керівник прес-служби НАК «Нафтогаз України» Валентин Землянський, компанія змушена залучати кредитні кошти для розрахунків за імпортований газ у зв'язку з низьким рівнем оплати газу, що поставляється, внутрішніми споживачами. «НАК не може фізично зібрати гроші за поставлений газ, тому доводиться брати позикові кошти», – додав він.

У свою чергу, як відзначив у коментарі УНІАН керівник аналітичного відділу інвесткомпанії «Інвестиційний капітал Україна» Олександр Вальчишен, «Нафтогаз» сидить на державній підтримці. І цей кредит треба розглядати як кредит українському уряду з боку російського уряду через «Газпромбанк». Фактично - це міждержавне кредитування, яке оформляється через «Нафтогаз» і «Газпромбанк». «У короткостроковій перспективі ця ситуація є непоганою, але в довгостроковій перспективі це говорить про те, що гострі питання консервуються, а не розв'язуються», - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» неодноразово заявляв про намір скоротити імпорт російського газу в 2012 році до 27 млрд куб. м проти 40 млрд у 2011 році.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖГазова суперечка України і Росії доведе Кремль до суду?