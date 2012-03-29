«Нафтогаз» має намір залучити у «Газпромбанку» 2 млрд дол. для оплати газу

НАК «Нафтогаз України» має намір залучити кредитну лінію у російського ВАТ «Газпромбанк», 41,7% якого належить російському газовому монополісту ВАТ «Газпром», із лімітом 2 млрд дол. для розрахунків за газ, який купується у «Газпрому».

Про це сказано в повідомленні компанії про проведення тендеру з процедурою закупівлі в одного учасника, опублікованому в «Віснику державних закупівель».

Згідно з повідомленням, кредит залучається строком на сім років (2012-2019 рр.), очікувана вартість обслуговування кредиту становитиме 1,539 млрд дол. (зокрема в 2012 році – 182,1 млн. дол.).

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» неодноразово заявляв про намір скоротити імпорт російського газу в 2012 році до 27 млрд куб. м проти 40 млрд у 2011 році.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.