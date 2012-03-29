Кредит «Нафтогазу» потрібен для закупівлі газу до ПСГ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розпочала процес закупівлі природного газу для його подальшого закачування до підземних сховищ газу (ПСГ) з метою завчасної підготовки до опалювального періоду 2012-2013 рр.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що для забезпечення фінансування закупівлі природного газу компанія оголосила конкурс на залучення кредиту у сумі близько 2 млрд дол. США терміном до 7 років.

«Накопичення достатніх об'ємів газу у ПСГ є запорукою надійного проходження нашою країною наступного опалювального періоду, а також необхідною умовою безперебійного постачання газом споживачів в Україні і країнах Європи», – зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» має намір залучити за процедурою закупівлі у одного учасника кредитну лінію у російського ВАТ «Газпромбанк», 41,7% якого належить російському газовому монополісту ВАТ «Газпром», з лімітом 2 млрд дол. для розрахунків за газ, який купується у «Газпрому». Кредит залучається терміном на сім років (2012-2019 рр.), очікувана вартість обслуговування кредиту становитиме 539 млрд дол. (зокрема, в 2012 році – 182,1 млн. дол.).