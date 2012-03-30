У Львівській області горить шахта. Постраждали двоє гірників
08:58, 30 березня 2012Енергетика
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Сьогодні о 1.50 на шахті „Степова” ДП „Львіввугілля” (с. Глухів Сокальського району) на горизонті 550 м у межах однієї виробки виникла пожежа.
Як повідомляє прес-служба МНС, постраждало двоє гірників, яких з опіками у легкому стані госпіталізовано до Червоноградської міської лікарні.
У шахті працював 201 гірник. Усі вони о 3.00 самостійно піднялися на поверхню.
Роботу шахти призупинено. До гасіння пожежі залучено шість відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.
Ситуація знаходиться на контролі Головного територіального управління МНС у Львівській області.
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