Ціна нафти змінилася різноспрямовано: NYMEХ - 103,32, IСE - 123,52 дол./бар.

На світових торгах у четвер, 29 березня, ціна нафти змінилася різноспрямовано. Зокрема, на нью-йоркській біржі NYMEХ вартість травневих ф'ючерсів на американську легку нафту зросла на 0,54 долара - до 103,32 дол. за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent на лондонській біржі IСE впала на 1,52 дол. - до 123,52 дол. за барель.

Нагадаємо, на відкритті торгів у четвер, 29 березня, ціни на нафту знижуються на тлі статданих зі США щодо запасів "чорного золота". Крім того, ринки побоюються падіння попиту і в Європі на тлі низьких темпів економічного зростання.