Україна активно розвиватиме технології ядерної безпеки - Клюєв

Активна позиція України в питаннях міжнародного співробітництва в сфері ядерної безпеки дозволить нашій країні розвивати власні атомні технології.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, коментуючи успішне виконання Україною своїх міжнародних зобов'язань з нейтралізації високозбагаченого урану, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

Він нагадав, що в рамках співробітництва України, США, РФ, Великої Британії та МАГАТЕ протягом двох років з українських наукових об'єктів високозбагачений уран був вивезений до Росії. В рамках реалізації двосторонніх домовленостей з США Україна отримала еквівалентну кількість низькозбагаченого урану і відповідне обладнання. Тепер кілька наукових інститутів України - Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості (СНУЯЕП), Київський інститут ядерних досліджень (КІЯД) і Харківський фізико-технічний інститут (ХФТІ) - будуть забезпечені матеріалом для досліджень.

А.Клюєв підкреслив, що в результаті українсько-американського співробітництва буде посилено рівень безпеки вітчизняних науково-дослідних центрів. Він повідомив, що вже завершені кілька підготовчих етапів будівництва в ХФТІ сучасної ядерної установки - унікального джерела нейтронів. За словами А.Клюєва, американська сторона ще раз підтвердила, що виконає свої зобов'язання перед Україною - забезпечить повну оперативну готовність установки до 2014 року. Секретар РНБО України також зазначив, що установка джерела нейтронів буде обладнана за найсучаснішими технологіями і відповідати найвищим стандартам безпеки. В цьому напрямку досліджень України зможе досягти рівня провідних країн світу, сказав він.

А.Клюєв підкреслив, що сьогодні близько половини потреб України в електроенергії забезпечує ядерна енергетика - наша країна входить до числа країн-лідерів за потенціалом цієї галузі. Маючи колосальний досвід, в тому числі і ліквідації наслідків найстрашнішої атомної аварії в історії людства, саме Україна повинна активно розвивати ядерні технологи, безпосередньо брати участь у забезпеченні світової безпеки, сказав А.Клюєв.

Секретар РНБО підкреслив, що Україна приділяє величезну увагу питанням ядерної безпеки, активно співпрацюючи з іншими країнами в рамках МАГАТЕ. Як приклад він навів успішне проходження українськими АЕС міжнародних стрес-тестів. Крім цього, нагадав секретар РНБО, 26 квітня почнеться основний етап спорудження нового укриття над четвертим блоком Чорнобильської АЕС.

За словами А.Клюєва, важливо прискорити початок практичної реалізації проекту зі спорудження в Чорнобильській зоні централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива з українських атомних станцій. Він нагадав, що на початку березня Президент України підписав закон, що регламентує цей процес. Секретар РНБО підкреслив, що будівництво даної споруди дозволить Україні знизити щорічні витрати на поводження з ядерними відходами і підвищити загальний рівень енергетичної незалежності.