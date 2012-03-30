Акціонери «Західенерго» перейменували компанію в «ДТЕК Західенерго»

Акціонери ПАТ «Західенерго» прийняли рішення про перейменування ПАТ «Західенерго» в ПАТ «ДТЕК Західенерго».

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті НКЦБФР.

У повідомленні наголошують, що таке рішення акціонери ухвалили на своїх загальних зборах 28 березня.

Крім того, акціонери розглянули та затвердили результати фінансово-господарської діяльності компанії за 2011 рік та визначили основні напрямки роботи в 2012 році.

Також були прийняті звіти наглядової ради та ревізійної комісії, достроково припинені їхні повноваження. Акціонери обрали новий склад цих органів. До наглядової ради увійшли Олександр Позняков від НАК «ЕКУ», а також DTEK Holdings Limited і DTEK Holdings BV. До складу ревізійної комісії увійшли юридичні особи: ТОВ «ДТЕК», НАК «ЕКУ» і DTEK Investments BV

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Західенерго" експлуатує три теплові електростанції - Ладижинську, Добротворську і Бурштинську (сумарна потужність - 4700 МВт). 70,91% акцій генеруючої компанії володіє приватний енергохолдинг ДТЕК.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.