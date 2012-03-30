«Нафтогаз» змінив прогноз - допускає підвищення ціни на російський газ у другому кварталі

НАК «Нафтогаз України» допускає підвищення ціни на газ, що поставляється «Газпромом», у другому кварталі поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун сьогодні журналістам у Києві.

«Я думаю, що нічого не зміниться, а навіть трошки зросте у ціні порівняно з першим кварталом», - сказав він, відповідаючи на запитання про підвищення ціни на газ у другому кварталі.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня В.Чупрун заявив, що НАК "Нафтогаз України" прогнозує зниження вартості газу, що закуповується в Росії, у другому кварталі 2012 року. «Я думаю, буде трохи нижче, ніж у першому кварталі», - сказав він.

При цьому він нагадав, що ціна газу, який закуповується в Росії, у першому кварталі становить близько 416 дол. за 1 тис. куб. м.

Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна російського природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за 1 тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за 1 тис. куб. м.

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