«Газпром» продовжить переведення транзиту з України на інші маршрути

Москва. «Газпром» продовжить переведення транзиту з території України на інші маршрути - через Білорусь і нові морські газопроводи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістів повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

«Це поки лише перші результати, ми на початку великого шляху з перерозподілу об'ємів транзиту газу з території України на користь нашої дочірньої компанії «Белтрансгаз» і нових морських газопроводів», - сказав С.Купріянов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун заявив про скорочення об'ємів транзиту російського газу через територію України до Європи удвічі.

«Минулої доби недопоставка зі сходу щодо планових показників становила 180 млн. куб. м, цієї доби – 200 млн. куб. м», - сказав він.

При цьому він відзначив, що плановий об'єм транзиту російського природного газу через територію України у напрямі Європи становить близько 400 млн. куб. м на добу.

В.Чупрун пов'язує таке різке скорочення транзиту російського газу через Україну з низьким споживанням палива в Європі.