АМКУ дозволив DTEK Holdings придбати більш як 50% акцій «Дніпроенерго»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії DTEK Holdings Limited (Кіпр) на придбання акцій ПАТ «Дніпроенерго» (Запоріжжя).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМКУ.

У повідомленні зазначається, що таке придбання забезпечує перевищення 50% голосів у найвищому органі управління підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня DTEK Holdings була визнана покупцем блокуючого пакета «Дніпроенерго».

Під час приватизаційного конкурсу з продажу 25% держпакета акцій «Дніпроенерго» єдиний учасник конкурсу – DTEK Holdings Ltd запропонував за приватизований держпакет акцій 1 млрд 174 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше початкової ціни (1 млрд 174 млн. грн. - УНІАН).

Оскільки в торгах брав участь лише один учасник, ФДМУ відповідно до законодавства ухвалив рішення провести незалежну оцінку держпакета акцій, після чого запропонувати компанії-учасникові придбати цей пакет за ціною оцінювання - 1 млрд 179,7 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпроенерго» – один із провідних українських виробників електроенергії й тепла. Встановлена потужність ТЕС компанії – 8185 МВт. До складу компанії входять Запорізька ТЕС (3600 МВт), Криворізька ТЕС (2820 МВт) і Придніпровська ТЕС (1765 МВт).

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату Ахметову.