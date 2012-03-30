Бензин в Україні знову подорожчав

З 23 по 30 березня 2012 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,2 – 1,9% (в середньому на 0,8%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 23 по 30 березня 2012 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збільшилися на 1,9% - з 9,83 грн/літр до 10,02 грн/літр;

на бензин А-92 – збільшилися на 1,4% - з 10,36 грн/літр до 10,50 грн/літр;

на бензин А-95 – збільшилися на 1,7% - з 10,71 грн/літр до 10,89 грн/літр;

на дизельне пальне – збільшилися на 1,2% - з 9,98 грн/літр до 10,10 грн/літр.

Нагадаємо, ціни на АЗС ростуть з другої половини лютого. Основною причиною підвищення є загальносвітова тенденція підвищення цін на нафту у зв'язку із загостренням ситуації навколо Ірану. З початку року вартість нафти Brent на європейському спотовому ринку виросла практично на 20%, а оптова вартість бензину і ДП в Україні – більш ніж на 12% і 7% відповідно.

Крім того, в січні 2012 р. набули чинності нові ставки акцизних зборів на бензини і дизпальне, які були проіндексовані на 8,9%. Таким чином, акциз на бензин підвищився з 182 євро/тонна до 198 євро/тонна, що еквівалентно 18 коп./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створене у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

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