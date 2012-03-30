На участь у конкурсах за Юзівську і Олеську площі подали заявки 7 компаній

На участь в конкурсах на укладання угод про розподіл продукції (УРП) за Юзівську і Олесську площі подали заявки 7 компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Державної служби геології і надр України Едуард Ставицький сьогодні журналістам у Києві.

«На сьогодні вже заявилися 7 компаній, які надали свої пропозиції і перерахували кошти для участі у конкурсах», – сказав він.

При цьому Е.Ставицький нагадав, що конкурси відбудуться 24 квітня 2012 року.

За його словами, серед цих семи компаній немає компанії «ДТЕК Нафтогаз».

Е.Ставицький не уточнив назви компаній, які подали заявки на конкурси.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба геології і надр України (Держгеолслужба) оголосила конкурси на укладання угод про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) і Олесської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.). Заявки на участь у конкурсах Держгеолслужба приймає до 18:00 23 квітня 2012 року.

Крім того, уряд включив до пакетів конкурсної документації геологічну інформацію, визначивши вартість пакету за Олесську площу в 10,5 млн. грн, за Юзівську площу – 15 млн. грн.

Нагадаємо, в грудні 2011 року Кабінет міністрів України своїми постановами затвердив умови конкурсів на укладання угод про розподіл продукції (УРП) за Юзівською (Донецька і Харківська області) і Олесською (Львівська область) вуглеводневими площами із запасами сланцевого газу.

Згідно з документами, Кабмін доручив Міжвідомчій комісії з організації укладання і виконання УРП розробити і затвердити протягом двох місяців конкурсну документацію і офіційно оголосити про проведення конкурсів.

Після підписання і державної реєстрації угод інвестору (переможцю конкурсу) надається спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, зокрема дослідно-промислової розробки, з подальшим видобутком вуглеводнів (промисловою розробкою) в межах ділянки, терміном на 50 років. Термін дії спеціального дозволу на користування надрами може бути продовжено у порядку, встановленому законодавством.

Нагадаємо, на розробку Юзівської і Олесської площ претендує нафтогазова компанія Shell.

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