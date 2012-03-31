На Волині збудують завод із переробки енергетичної лози

У Волинській області планується будівництво підприємства із переробки енергетичної лози.

Про це заявив перший заступник голови Волинської облдержадміністрації Олександр Башкаленко у Луцьку на форумі «Волинь. ‎Енергоефективність-2012», повідомляється на Урядовому порталі.

За його словами, наразі є чимало інвесторів, які хочуть займатися цим будівництвом.

О.Башкаленко зазначив, що частка нетрадиційних енергоносіїв, яку використовує Волинська область, становить 7%, а наступного року планують вийти на показник 15-16%.

Як зазначив перший заступник голови Волинської ОДА, у порівнянні з іншими регіонами України, Волинь має неабиякі можливості. Тут є чи не увесь перелік альтернативних джерел здобуття енергії: вугілля, торф, розвинені лісова та деревообробна галузь, площі та особливості клімату для вирощування енергетичної лози, крупнотоварне тваринництво та птахівництво з сировиною для виробництва біопалива. Окрім того, є потужне підприємство, яке спеціалізується на виробництві твердопаливних котлів. Ще одним позитивним аспектом Волинського краю є прикордонне розташування і сприятливий інвестиційний клімат для залучення технологій та інвестицій у цю сферу.

Учасників міжрегіонального форуму ознайомили з прикладами ефективної реконструкції систем теплозабезпечення. Зокрема, у Луцьку їм презентували будівлю з низькими тепловтратами та потенціал відновлюваних джерел енергії ВО «Електрик». У Ківерцях показали газову котельню, яку переведено на паливну тріску в КП «Енергія». Оглянули гості і Ківерцівську ЗОШ № 5, в якій впроваджено низку комплексних заходів з енергозбереження.

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