У Нью-Йорку пройшли перші слухання за позовом Тимошенко до "РосУкрЕнерго"

У федеральному суді Нью-Йорка у п'ятницю ввечері пройшли перші слухання за позовом екс-прем'єра України Юлії Тимошенко до компанії "РосУкрЕнерго" та її співвласника Дмитра Фірташа.

Як передає РІА «Новости», позов розглядатиметься в рамках пілотного проекту, направленого на уніфікацію виробництва у складних цивільних міжнародних справах.

Суддя Елісон Натан повідомила, що, можливо, долю прийняття позову до судочинства визначить вища інстанція - Верховний суд.

У залі суду, окрім судді та її помічників, присутні лише четверо адвокатів і двоє журналістів. Переважна більшість відповідачів проігнорувала виклик до суду.

Один з адвокатів відповідачів одразу заявив суду клопотання про відхилення позову через юрисдикцію. "Все, що описано у позові, не має жодного відношення до США. Події відбуваються на території суверенної держави, не існує механізму виконання рішень суду США на території інших країн. Це значною мірою внутрішнє політичне протистояння, ніж питання права", - заявив адвокат.

У свою чергу представник Ю.Тимошенко повідомив суд, що в числі відповідачів фігурують 10 громадян України і 6 громадян або компаній США. Зокрема, як відповідачі за позовом українського екс-прем'єра фігурують Валерій Хорошковський, Юрій Бойко, Віктор Пшонка, Ренат Кузьмін, Семен Могилевич, Олександр Нечвоглод, Лілія Фролова та інші.

Ю.Тимошенко в своєму позові обвинувачує ряд осіб у корупції, у здійсненні шахрайських дій, а також у порушенні прав людини.

Позов поданий від імені самої Ю.Тимошенко, групи опозиціонерів, які перебувають або під слідством, або в ув'язненні, а також від імені українського народу, "інтереси якого ущемлені", сказав адвокат позивачів.

У позові наголошується, що політичні переслідування в Україні є частиною складної схеми, розробленої для відмивання грошей за кордоном, зокрема - в США, а також для хабарів українським чиновникам. Стверджується, що власті України застосовують репресії щодо тих, хто виступає проти корупційної системи, яка склалася.

Як повідомлялося, позов Ю.Тимошенко пов'язаний з так званим газовим конфліктом 2009 року. Тоді конфлікт був вирішено на рівні прем'єр-міністрів, в результаті чого російський "Газпром" і український "Нафтогаз" відмовилися від послуг посередників, зокрема, компанії "РосУкрЕнерго", яка згодом сперечалася за право власності на 11 млрд. кубометрів газу в Стокгольмському арбітражі.

Ю.Тимошенко ставить під сумнів об'єктивність арбітражного рішення і вважає, що воно завдало збитків усьому українському народу.