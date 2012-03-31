Україна не позбулася від запасів високозбагаченого урану - ЗМІ

Незважаючи на заяву Президента Віктора Януковича про повну відмову від високозбагаченого урану (ВЗУ), Україна не повністю позбулася його запасів.

Про це газеті "Дзеркало тижня. Україна" повідомив доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАНУ Іван Карнаухов, який очолює проект зі створення ядерної установки при Харківському фізико-технічному інституті.

«Ми довго торгувалися з американцями і відстоювали кожну позицію, де нам потрібен високозбагачений уран. Ми залишили необхідну кількість ВЗУ - стільки, скільки, на нашу думку, вистачить для наукових цілей, але набагато менше, ніж потрібно для виготовлення ядерної зброї, аби терористи не полювали на нього», - зазначив І.Карнаухов.

Водночас вчений відмовився повідомити, скільки саме високозбагаченого урану залишилося в Україні, «оскільки це конфіденційна інформація».

«Що стосується робіт, де потрібен ВЗУ, то, наприклад, нам необхідно калібрувати апаратуру в широкому діапазоні. Коли ми завантажуємо матеріал для ядерної установки, необхідно виміряти його збагачення, реальну кількість завантаженого матеріалу, для цього апаратура має бути відкалібрована належним чином. Є й інші потреби, зокрема, у створенні нашого джерела нейтронів», - повідомив він.

За словами І.Карнаухова, високозбагачений уран, що залишився - це велика цінність для країни і для науки. «Але в мирному використанні в Україні та багатьох інших країнах відповідно до рішень МАГАТЕ в основному буде використовуватися тільки низькозбагачений уран», - запевнив науковець.

Як повідомлялося, в ході Вашингтонського саміту з ядерної безпеки у 2010 році Україна оголосила про рішення позбутися від усіх наявних запасів високозбагаченого урану до проведення 26-27 березня 2012 року в Сеулі наступного саміту з тематики ядерної безпеки.

У підписаному 26 вересня 2011 Меморандумі з питань ядерної безпеки між урядом України і урядом США, Сполучені Штати взяли на себе зобов'язання надати Україні еквівалентний обсяг низькозбагаченого урану замість вивезеного високозбагаченого, а також «виконати основні етапи будівництва ядерної установки „Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, яка управляється лінійним прискорювачем електронів“.

Ядерну установку планується ввести в експлуатацію в Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» не пізніше квітня 2014 року.

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