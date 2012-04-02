Росія підвищила мито на експорт нафти на 49,5 дол. - до 460,7 дол. за тонну

09:43, 02 квітня 2012
Енергетика
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Експортне мито на нафту з РФ із 1 квітня підвищилося на 49,5 долара - до 460,7 долара за тонну з 411,2 долара за тонну в березні. Відповідну постанову прийняв уряд РФ.

Уніфікована ставка експортного мита на нафтопродукти у квітні складе 304 долара проти 271,4 долара в березні, підвищене експортне мито на бензин - 414,6 долара проти березневих 370,1 долара.

Система розрахунку експортних мит на нафту та нафтопродукти "60-66" упроваджена в РФ із 1 жовтня 2011 року. Нова формула розрахунку мита на нафту враховує не 65% від різниці між ціною моніторингу і ціною нафти в 182,5 долара за тонну, а 60%. Ставки мит на світлі та темні нафтопродукти уніфіковані на рівні 66% від мита на нафту, при цьому зберігається підвищений рівень мита на експорт бензину - 90% від мита на нафту. Із 2015 року ставки експортних мит на темні нафтопродукти будуть підвищені до рівня мита на сиру нафту, передає агентство "Прайм".

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