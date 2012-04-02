Статдані з Китаю підняли ціну нафти

На світових торгах у понеділок, 2 квітня, ціни на нафту ростуть на тлі сильних статданих із Китаю.

Так, вартість травневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже виросла на 0,19 долара, або на 0,18% - до 103,21 долара за барель.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,3 долара, або на 0,24% - до 123,18 долара за барель.

У минулі вихідні Китайська федерація логістики та закупівель повідомила, що індекс менеджерів із закупівель (PMI) в китайській промисловості в березні підвищився до 53,1 пункту в порівнянні з лютневим показником в 51 пункт. Аналітики прогнозували, що показник не перевищить 50,8 пункту, передає Bloomberg.