Відмова від послуг «Нафтогазу» для Росії навряд чи виправдана – російський експерт

Москва. Повна відмова від транзиту російського газу через Україну для Росії навряд чи буде економічно виправданою.

Як повідомили УНІАН в Центрі енергетичної експертизи, таку думку висловив завідувач сектором економічного департаменту Фонду «Інститут енергетики і фінансів» Сергій Кондратьєв.

За його словами, розглядати новину про скорочення обсягів транзиту російського газу через територію України, як якусь глобальну тенденцію, не варто.

Він зазначив, що за перші два місяці 2012 року транзит газу по українській ГТС скоротився на 11,9%, але багато в чому це зв'язано і з загальною динамікою російських постачань газу закордон, що скоротилися за січень-лютий на 8,1%.

На думку експерта, різке зниження температури в Західній Європі і на європейській частині Росії в лютому поставило «Газпром» перед нелегким вибором - збільшувати постачання на внутрішній ринок або максимально задовольняти заявки зарубіжних контрагентів. «Газпром» вирішив проявити соціальну відповідальність, і весь приріст видобутку направляв на внутрішній ринок. А в березні ситуація змінилася - попит на газ в Європі знизився, що так само, як і високі ціни на газ, що поставляється по довгострокових контрактах, призвело до «провалу» експорту, зауважив він.

«Звичайно, від цього здебільшого постраждала Україна. І не тільки тому, що «Газпром» намагається максимально завантажити підконтрольні йому потужності, але й тому, що зниження попиту на газ в Південній Європі, на яку доводиться значна частина українського транзиту, випереджає середні по ЄС темпи», - пояснив С.Кондратьєв.

«У довгостроковому плані Росія, звичайно, може повністю відмовитися від послуг «Нафтогазу», але чи буде це економічно виправданим? Мені здається, що ні. Капітальні витрати на будівництво 2-ої гілки «Північного потоку» і «Південного потоку» величезні і навряд чи виправдані при поточній кон'юнктурі (низькі спотові ціни, стагнація споживання - УНІАН)», - вважає експерт.

За словами С.Кондратьєва, «Газпром» може винести і не такі витрати (особливо за допомогою російських споживачів), але, можливо, варто направити ці гроші на газифікацію усередині країни і розробку родовищ Ямала, а з Україною просто спробувати домовитися про прийнятні умови експлуатації української ГТС.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун заявив про скорочення обсягів транзиту російського газу через територію України до Європи в 2 рази.

«У минулу добу недопостачання зі сходу щодо планових показників склала 180 млн. куб. м, за цю добу – 200 млн. куб. м», - сказав він.

Також 30 березня офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов повідомив, що «Газпром» продовжить переклад транзиту з території України на інші маршрути - через Білорусь і нові морські газогони.