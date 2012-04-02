На Рівненській АЕС підключено 3 та відключено 4 енергоблоки. Радіаційна ситуація в нормі

На Рівненській атомній електростанції (АЕС) 31 березня в 18:39 до енергосистеми країни підключений енергоблок № 3 після капітального планового ремонту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП "НАЕК "Енергоатом".

У повідомленні наголошують, що, в той же час, 1 квітня в 00:02 Рівненська АЕС відключила від енергосистеми енергоблок № 4 для проведення середнього планового ремонту.

Таким чином, станом на ранок понеділка, 2 квітня, в роботі знаходяться 12 з 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС країни.

На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 9-та доба капітального планового ремонту (ремонт третьої системи безпеки). На енергоблоці № 3 Південно-Української АЕС 13-та доба середнього планового ремонту (ремонт першої системи безпеки).

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС - 5 030 МВт, РАЕС - 1 790 МВт, ЮУАЕС - 1 930 МВт, ХАЕС - 1 860 МВт.

За минулу добу, 1 квітня, станціями вироблено 252,01 млн. кВт/год електроенергії.

Радіаційна, протипожежна і екологічна ситуація на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

Довідка УНІАН. ДП НАЕК "Енергоатом" є оператором всіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Південно-Українську, Рівненську і Хмельницьку станції з 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,835 тис. МВт.

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