У Луганській області розпочато будівництво вітропарку потужністю 400 МВт

У районі Краснодона Луганської області розпочато будівництво вітропарку потужністю 400 МВт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, зараз триває закладка першої вітряної установки, робота якої дозволить підтвердити проектні дані і розпочати будівництво наступних установок.

Крім того, в районі Краснодона реалізується проект сонячної геліоелектростанції потужністю до 10 МВт.

Голова райдержадміністрації Краснодона Юрій Докучаєв висловив упевненість, що реалізація цих проектів дозволить їхній території істотно економити традиційні види палива, зокрема газ і електроенергію.

Як заявляв раніше губернатор області Володимир Пристюк, Луганська область має у своєму розпорядженні значний технічний енергетичний потенціал нетрадиційних відновлюваних джерел енергії. За оцінками фахівців, енергетичний потенціал становить 7,4 млн. тонн умовного палива, зокрема 3,6 млн. тонн у. п. за рахунок освоєння відновлюваних джерел енергії, а також 3,8 млн. тонн у. п. – за рахунок позабалансових (вторинних) джерел енергії.