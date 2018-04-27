Боротьба Молдови за дешеву електроенергію загрожує енергопостачанню Одеської області?

Молдова з 1 квітня відмовилася купувати українську електроенергію, яка подорожчала на 20%, і за відсутності контрактів почала несанкціонований відбір електроенергії, повідомив УНІАНпредставник українського експортера електроенергії компанії «ДТЕК Пауер Трейд».

Експерти вважають, що комерційний спір суб'єктів господарювання двох країн може поставити під загрозу енергопостачання частини Одеської області, що використовує молдовські високовольтні лінії.

Віталій Кондрацький, який є радником віце-прем'єра Молдови, міністра економіки Валерія Лазера, повідомив молдовським засобам масової інформації про те, що сторони продовжують переговори за цінами на електроенергію. Він не повідомив додаткових подробиць.

Разом із «ДТЕК Пауер Трейд», не бажаючи експортувати електроенергію собі в збиток, на підвищенні тарифів наполягає також і "Інтер РАО ЄЕС", що володіє розташованою в Придністров'ї Кучурганською електростанцією. При цьому на тлі зростання цін на газ "ДТЕК Пауер Трейд" хоче збільшити тариф до 0,075 дол за 1 кВт/год, а "Інтер РАО ЄЕС» - до 0,073 дол за 1 кВт/год.

За даними Міненерговугілля, за два перших місяці 2012 року Україна збільшила експорт електроенергії в Молдову до 93,1 млн кВт/год з 2,1 млн кВт/год за аналогічний період 2011 року. Частка Молдови в загальному обсязі українського експорту склала за цей період всього 9%.

У 2011 році підконтрольний українському бізнесменові Рінату Ахметову енергохолдинг ДТЕК збільшив експорт електроенергії в країни Східної Європи до 5,1 млрд кВт/год, що на 319% перевищило показник 2010 року.

Прем'єр-міністр Молдови Влад Філат раніше заявив, що його країна вважає неприйнятними пропозиції щодо підвищення тарифів на електроенергію.

«Після того, як Україна з 1 квітня захотіла підвищити на 20% ціну на свою електроенергію, Молдова сказала, що вона бідна і не має таких коштів. Поки Молдову рятує Кучурганську електростанція», - сказав УНІАН аналітик із Кишинева Олександр Танас.

За його словами, ця станція не має можливості відключити поставки електроенергії місцевому населенню та промисловості, оскільки використовує молдавські електромережі для ліцензійних поставок електроенергії на Балкани.

«Проблема також полягає в тому, що Молдова на півночі бере українську електроенергію, а на півдні в Одеській області - віддає. Ця ситуація триває з часів Радянського Союзу. Відключити цю систему практично неможливо», - вважає О.Танас.

«Поки важко сказати, як буде розвиватися ситуація далі. Думаю, що Молдові буде складно переконати українську і російську компанії продавати електроенергію за старими тарифами. Це питання переговорів і компромісів», - сказав експерт.

Як зазначив у коментарі УНІАН провідний експерт енергетичних програм Центру ім. Разумкова Сергій Дяченко, проблема низьких цін на українську електроенергію дійсно існує. «Україна змушена підвищувати ціни на електроенергію, оскільки ця ціна не покриває витрати на закупівлю палива для вироблення електроенергії», - додав експерт.

Також С.Дяченко зазначив, що ситуацію не врятують і можливі поставки в Молдову електроенергії з Румунії. «Поставки з Румунії проблему не вирішують, оскільки там європейські ціни», - зазначив експерт.

Юрій Куліков, Олег Вовчук (УНІАН)

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