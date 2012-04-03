Ціни на нафту падають на тлі очікувань статданих зі США щодо запасів палива

На світових торгах у вівторок, 3 квітня, ціни на нафту знижуються на тлі очікування статданих щодо запасів сировини в США.

Зокрема, вартість травневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже впала на 0,32долара, або на 0,3% - до 104,91 долара за барель.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,42 долара, або на 0,33% - до 125,01 долара за барель.

В середу Міненерго США може повідомити, що запаси нафти в країні за минулий тиждень зросли на 2,2 мільйона барелів, а запаси бензину знизилися на 750 тисяч барелів. Таким чином, попит перебуває під тиском протягом багатьох місяців, передає Bloomberg.

Водночас, обмежити негативну динаміку цін на нафту здатні статдані зі США, згідно з якими індекс, що обчислюється Інститутом управління поставок (ISM) США, збільшився в березні до 53,4% з 52,4% місяцем раніше, хоча очікувалося зростання лише до 53 %.