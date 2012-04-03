Виробництво електроенергії в Україні зросло на 3,6%

Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України (ОЕСУ), за оперативними даними, в січні-березні збільшилося на 3,6%, або 1,935 млрд кВт/год., порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 55,377 млрд кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

АЕС у першому кварталі виробили 24,515 млрд кВт/год. електроенергії - на 4,9% більше, ніж за такий самий період роком раніше. Вироблення електроенергії тепловими електростанціями зросло на 10%, до 21,889 млрд кВт/год., гідроелектростанціями - скоротилося на 32,1%, до 2,293 млрд кВт/год.

У березні виробництво електроенергії в ОЕС України зросло на 1,6%, або 0,279 млрд кВт/год., порівняно з березнем 2011 року – до 17,952 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в 2012 році збільшити виробництво електроенергії на 3,25%, або на 6,296 млрд кВт/год., - до 200,19 млрд кВт/год., порівняно з 2011 роком.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України, за оперативними даними, в 2011 році збільшилося на 3,2%, або на 5,994 млрд кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 193,894 млрд кВт/ год.

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