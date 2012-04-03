Україна в І кварталі збільшила видобуток вугілля на 7,4%

Вуглевидобувні підприємства України в січні-березні, за оперативними даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, збільшили видобуток рядового вугілля на 7,4%,в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 21,597 млн тонн.

Як повідомили УНІАН у міністерстві, в березні видобуток угілля в Україні зріс на 4,6%, в порівнянні з березнем 2011 року, до 7,35 млн тонн.

За даними міністерства, вугледобувні підприємства Міненерговугілля в січні-березні збільшили видобуток рядового вугілля на 2,6%, порівняно з аналогічним показником 2011 року, до 6,101 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України в 2011 році збільшили видобуток вугілля на 8,9%, або 6,693 млн тонн, у порівнянні з 2010 роком - до 81,859 млн тонн.