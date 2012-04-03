Уряд розробляє законопроект про «плаваючу» ставку акцизу на нафтопродукти

Кабінет міністрів України розробляє законопроект про «плаваючу» ставку акцизу на нафтопродукти.

Про це пише прем'єр-міністр Микола Азаров у своєму офіційному Інтернет-блозы.

При цьому, він відзначає, що величина акцизу залежатиме від котирувань нафти на світових біржах.

«Вартість нафти йде вниз – акциз підвищується. Пішла вартість нафти вгору – акциз знижується. Таким чином, ми гнучко стабілізуватимемо цінову ситуацію на ринку нафтопродуктів», – відзначив прем'єр.

Також М.Азаров відзначає, що уряд зараз обговорює питання про безподаткове ввезення 1 млн. тонн нафти для переробки на вітчизняних НПЗ.

Нагадаємо, Міністерство енергетики і вугільної промисловості розглядало два варіанти стабілізації ситуації на ринку нафтопродуктів – шляхом зниження акцизних зборів і надання пільг з ПДВ на 1 млн. тонн нафти «Нафтогазу України». На своєму засіданні 21 березня уряд відхилив ініціативу щодо зниження акцизів, доручивши профільному міністерству шукати інші варіанти врегулювання ситуації. Разом з тим, експерти вважають, що регулювання податкового навантаження є єдиною можливістю для держави оперативно впливати на «паливні» ціни, а втрати бюджету можна компенсувати, зокрема, підвищенням ренти на видобуток нафти, яку було знижено на 2012 рік на 22-30%.

Як повідомлялося, ціни на АЗС зростають з другої половини лютого. Основною причиною підвищення є загальносвітова тенденція підвищення цін на нафту у зв'язку із загостренням ситуації навколо Ірану. З початку року вартість нафти Brent на європейському спотовому ринку зросла практично на 20%, а оптова вартість бензину і ДП в Україні – більш як на 12% і 7%, відповідно.

Крім того, в січні 2012 р. набули чинності нові ставки акцизних зборів на бензини і дизпальне, які були проіндексовані на 8,9%. Таким чином, акциз на бензин підвищився з 182 євро/тонна до 198 євро/тонна, що еквівалентно 18 коп/л.

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